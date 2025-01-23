Mash: 1500 военных ВСУ и наемников попали в котел в Великой Новоселке

В Великой Новоселке на юге Донецкой народной республики были окружены около 1,5 тысячи украинских солдат и иностранных наемников ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Около 1500 бойцов ВСУ и иностранных наемников окружены в районе поселка городского типа Великая Новоселка в ДНР. Среди потенциальных 200-х боевики из Польши, Грузии и Великобритании», — говорится в сообщении.

По данным Mash, подразделения группировки российских войск «Восток» замкнули кольцо вокруг населенного пункта в районе реки Кашлагач.

Как пишет источник, большинство украинских бойцов входит в состав 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которую численностью до батальона оставили оборонять поселок городского типа. Последние несколько дней украинские военнослужащие запрашивали отход, но разрешения от командования не поступало.

Говоря о присутствующих там наемниках, Mash сослался на полученные радиоперехваты.

Незадолго до этого «Военная хроника» писала, что российское командование дало украинским бойцам время и направление для сдачи в плен. Однако бригада ВСУ не стала отвечать на призыв сдаться и отказалась покидать свои позиции, разрозненные группы ВСУ остаются в укрытиях.

Ранее пленный боец ВСУ обратился к властям Украины.