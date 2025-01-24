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В Минобороны Франции оценили заявление Каллас о «планах» РФ напасть на Европу

Глава МО Франции Лекорню: у Парижа нет данных о планах РФ напасть на Европу
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Michel Euler/AP

У Франции нет данных о возможных планах России напасть на страны Европейского союза. Об этом заявил в интервью LCI французский министр обороны Себастьян Лекорню.

При этом он отметил, что существует вероятность «потерпеть поражение, не подвергаясь вторжению». В качестве примера министр привел обрывы кабелей Estlink 2 в Балтийском море. Также Лекорню выразил опасение, что Грузия и Молдавия могут «стать объектами дестабилизации» в ближайшем будущем или в отдаленной перспективе.

«Это уже не так просто, как танки или мир. Есть вся эта серая зона, где мы не находимся ни в состоянии полной войны, ни в состоянии полного мира», — сказал глава Минобороны Франции.

22 января верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что странам Евросоюза необходимо увеличивать расходы на оборону, поскольку якобы Россия в течение 3-5 лет может «протестировать» их готовность защищать себя.

Комментируя это заявление, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что Каллас пытается запугать граждан, чтобы оправдать отправку западных войск на Украину.

Ранее Трамп сообщил о планах добиваться от стран НАТО повышения военных расходов до 5% ВВП.

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