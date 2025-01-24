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Во Франции раскрыли план Каллас по отправке войск на Украину

Филиппо: Каллас запугивает граждан для оправдания европейских войск на Украине
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Yves Herman/Reuters

Верховный представитель  Европейского Союза  (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности  Кая Каллас пытается запугать граждан, чтобы оправдать отправку западных войск на  Украину. Об этом в своем X (Twitter) заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик утверждает, что Каллас специально разжигает ненависть к России, убеждая, что Москва представляет угрозу для Европы.

По мнению Филиппо, таким образом глава евродипломатии хочет вызвать страх и навязать ввод войск ЕС на территорию Украины.

Он утверждает, что Каллас распространяет ложную информацию, чтобы создать панику и «спровоцировать тотальную войну».

До этого Каллас заявила, что странам Евросоюза необходимо увеличивать расходы на оборону.

Она рассказала, что в 2024 году все члены ЕС вместе потратили на оборону около 1,9% ВВП, в то время как Россия — 9%.

По ее словам, Россия в течение 3-5 лет может «протестировать» готовность ЕС защищать себя. Об этом говорят разведданные, отметила глава евродипломатии.

Ранее Трамп сообщил о планах добиваться от стран НАТО повышения военных расходов до 5% ВВП.

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