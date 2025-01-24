Филиппо: Каллас запугивает граждан для оправдания европейских войск на Украине

Верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пытается запугать граждан, чтобы оправдать отправку западных войск на Украину. Об этом в своем X (Twitter) заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик утверждает, что Каллас специально разжигает ненависть к России, убеждая, что Москва представляет угрозу для Европы.

По мнению Филиппо, таким образом глава евродипломатии хочет вызвать страх и навязать ввод войск ЕС на территорию Украины.

Он утверждает, что Каллас распространяет ложную информацию, чтобы создать панику и «спровоцировать тотальную войну».

До этого Каллас заявила, что странам Евросоюза необходимо увеличивать расходы на оборону.

Она рассказала, что в 2024 году все члены ЕС вместе потратили на оборону около 1,9% ВВП, в то время как Россия — 9%.

По ее словам, Россия в течение 3-5 лет может «протестировать» готовность ЕС защищать себя. Об этом говорят разведданные, отметила глава евродипломатии.

Ранее Трамп сообщил о планах добиваться от стран НАТО повышения военных расходов до 5% ВВП.