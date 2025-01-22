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Глава евродипломатии призвала ЕС увеличивать расходы на оборону

Глава евродипломатии Каллас призвала страны ЕС увеличивать расходы на оборону
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Johanna Geron/Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что странам Евросоюза необходимо увеличивать расходы на оборону. Ее слова передает РИА Новости.

Она рассказала, что в 2024 году все члены ЕС вместе потратили на оборону около 1,9% ВВП, в то время как Россия — 9%.

«Мы тратим миллиарды на наши школы, благосостояние, здравоохранение, но, если мы не будем тратить больше на оборону, все это будет поставлено под вопрос», — сказала Каллас на конференции Европейского оборонного агентства.

По ее словам, Россия в течение 3-5 лет может «протестировать» готовность ЕС защищать себя. Об этом говорят разведданные, отметила глава евродипломатии.

Она также добавила, что президент США Дональд Трамп прав в том, что обвиняет ЕС в недостаточных оборонных расходах.

13 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что жителям стран — членов Европейского союза придется учить русский язык, если они не начнут выделять больше денег на военные нужды.

Ранее Трамп сообщил о планах добиваться от стран НАТО повышения военных расходов до 5% ВВП.

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