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В Рязани после атаки дронов зафиксировали возгорание около НПЗ

SHOT: в районе НПЗ в Рязани произошло возгорание после атаки украинских дронов
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Телеграм-канал «Mash»

Пожар произошел в районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), расположенного в Рязани. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

В материале отмечается, что огонь возник в результате падения обломков сбитых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ночью 24 января ряд российских регионов подверглись массированным атакам украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По информации министерства обороны РФ, всего в субъектах страны сбили 121 дрон. Из них 20 были уничтожены в небе над Рязанской областью.

Как писал Telegram-канал Mash, во время атаки беспилотников в районе НПЗ в административном центре региона произошло не менее 10 взрывов. Первый взрыв зафиксировали около полуночи по московскому времени.

Позже глава российского субъекта Павел Малков сообщил о падении обломков сбитого дрона ВСУ на частный жилой дом в Рязани. В результате здание загорелось, но сотрудникам экстренных служб удалось оперативно ликвидировать огонь.

Оперативный штаб Рязанской области, в свою очередь, заявил об обнаружении фрагментов уничтоженного БПЛА на территории одного из местных предприятий. Где именно были найдены обломки летательного аппарата, власти не уточнили.

Ранее в Тульской области начался ландшафтный пожар из-за падения беспилотника ВСУ.

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