В Тульской области отменили опасность атаки дронов

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Тульской области отменена. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По его словам, было нейтрализовано два беспилотника. Разрушений и пострадавших в результате атаки нет, добавил Миляев.

До этого губернатор региона заявил, что в Тульской области загорелась сухая трава из-за падения дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в регионе.

Жителей региона призывают сохранять спокойствие.

18 января Миляев сообщил об уничтожении пяти дронов над Тульской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Туле загорелся военный госпиталь.