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Пожар в тульском военном госпитале потушили

Губернатор Миляев: пожар в военном госпитале в Туле потушили
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Возгорание, которое возникло 13 декабря в военном госпитале в Туле, потушили. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«В 17:32 [мск] завершены работы по ликвидации пожара в здании военного госпиталя на Советской [улице]», — написал он.

Пожар в военном госпитале, где на лечении находились солдаты срочной службы, произошел днем 13 января, из здания были эвакуированы 57 человек, в результате инцидента никто не пострадал. По информации пресс-службы правительства региона, предварительной причиной возгорания является неисправность электропроводки. Пожарные сумели не допустить перехода огня на соседние здания.

Также Миляев заявил, что здание военного госпиталя в Туле, в котором 13 января произошел пожар, законсервируют, чтобы в дальнейшем провести капитальный ремонт и реставрацию. По его словам, представители Минобороны России, которое является собственником здания, уже обсудили план дальнейших работ.

Ранее стали известны подробности о пожаре в военном госпитале в центре Тулы.

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