В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Саратовской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что информация об угрозе поступила от министерства обороны России. По словам губернатора, локально работают системы оповещения.

Бусаргин добавил, что экстренные службы были приведены в полную готовность.

До этого на территории Липецкой области объявили воздушную опасность желтого уровня.

Также губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что на территории Липецка и Липецкого муниципального округа объявлена угроза атаки БПЛА красного уровня.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в период с 19:00 до 22:00 мск дежурные средства ПВО сбили над четырьмя регионами России 49 украинских беспилотников.

Так, над территорией Курской области уничтожили 37 дронов. Над Брянской областью сбили семь беспилотников, а над территорией Крыма — четыре. Еще один аппарат уничтожили над Белгородской областью.

Ранее Собянин рассказал об очередной атаке БПЛА на Москву.