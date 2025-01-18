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В Тульской области сбили пять беспилотников

Миляев сообщил об уничтожении пяти дронов над Тульской областью
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Министерство обороны РФ

Над Тульской областью сбили пять беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в Тульской области уничтожены пять БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:47 по московскому времени.

В регионе сохраняется режим опасности атаки дронов, добавил глава региона.

Незадолго до этого Миляев сообщил, что в результате налета беспилотников произошло возгорание горюче-смазочных материалов на одном из предприятий. Открытое горение уже ликвидировали. По данным Telegram-канала Mash, дроны атаковали нефтебазу в Узловском районе. Отмечалось, что местные жители слышали не менее десяти взрывов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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Атаки БПЛА на Россию
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