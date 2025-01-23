Власти Курской области оценили ущерб от действий ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли Курской области ущерб примерно на 750 млрд рублей. Об этом ТАСС рассказал исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко.

«Обстановка стабильно-напряженная. Ущерб Курской области оценивается на сумму порядка 750 млрд рублей», — прокомментировал он.

В январе Карнаушко рассказал, что 21% территории региона затронули боевые действия. По его словам, российские Вооруженные силы освобождают населенные пункты, но власти просят пока население не возвращаться в свои дома, чтобы провести разминирование.

До этого врио заместителя губернатора Курской области Сергей Стародубцев рассказал, что предварительный ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу (АПК) Курской области атаками ВСУ, составил 110 млрд рублей.

Также стало известно, что контракты на возведение фортификаций в Курской области обошлись бюджету в 3,2 млрд рублей.

Ранее МО РФ сообщило о потерях ВСУ на Курском направлении.