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Контракты на возведение фортификаций в Курской области обошлись бюджету в 3,2 млрд рублей

Курская корпорация развития выполняет 2 госконтракта на возведение фортификаций
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РИА Новости

АО «Корпорация развития Курской области», гендиректора которой Владимира Лукина арестовали, в 2023 году заключила два госконтракта на 3,2 млрд рублей на возведение фортификаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные закупок.

По информации агентства, в настоящее время контракты находятся на исполнении, при этом сами документы в системе закупок отсутствуют. Конечным сроком исполнения значится 31 декабря 2024 года.

Отмечается, что в марте 2023 года корпорация, выступая в качестве поставщика, заключила два госконтракта на возведение фортификаций в регионе. Заказчиком являлось областное казенное учреждение «Управление капитального строительства Курской области». Общая сумма контрактов составила 3,2 млрд рублей.

Следствие считает, что в результате действий корпорации был нанесен ущерб в размере 170 млн рублей. В июле 2023 года договор с подрядчиком был расторгнут, был заключен новый договор с другим подрядчиком, но стоимость уже выполненных работ не была учтена.

До этого генерального директора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина отстранили от работы на время расследования деятельности организации.

Ранее в Курской области завели дело из-за завышения стоимости по госконтрактам.

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