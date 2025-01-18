В Курской области оценили ущерб АПК, нанесенный атаками ВСУ

Предварительный ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу (АПК) Курской области атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ), составил 110 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил врио заместителя губернатора региона Сергей Стародубцев.

«Мы ведем этот учет, пока он носит заявительный характер. По мере освобождения территорий происходит разминирование, затем заходят специалисты, которые оценивают ущерб, который понесли наши аграрии. После этого мы будем планировать, какими инструментами возместить их потери», — сказал врио замглавы региона.

В октябре прошлого года посол по особым поручениям МИД России по преступлениям правительства Украины Родион Мирошник заявил, что РФ ведет постоянную работу по оценке ущерба, причиненного ей украинской стороной в результате конфликта. Дипломат отметил, что Москва будет искать механизмы возмещения убытков, однако сейчас многое решается на поле боя.

До этого Мирошник заявил, что МИД России на регулярной основе направляет Управлению верховного комиссара ООН по правам человека данные о преступлениях Вооруженных сил Украины, однако сообщения остаются без ответа.

Ранее стало известно, что контракты на возведение фортификаций в Курской области обошлись бюджету в 3,2 млрд рублей.