Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области оценили ущерб АПК, нанесенный атаками ВСУ

Предварительный ущерб АПК Курской области от атак ВСУ превысил 110 млрд рублей
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Предварительный ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу (АПК) Курской области атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ), составил 110 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил врио заместителя губернатора региона Сергей Стародубцев.

«Мы ведем этот учет, пока он носит заявительный характер. По мере освобождения территорий происходит разминирование, затем заходят специалисты, которые оценивают ущерб, который понесли наши аграрии. После этого мы будем планировать, какими инструментами возместить их потери», — сказал врио замглавы региона.

В октябре прошлого года посол по особым поручениям МИД России по преступлениям правительства Украины Родион Мирошник заявил, что РФ ведет постоянную работу по оценке ущерба, причиненного ей украинской стороной в результате конфликта. Дипломат отметил, что Москва будет искать механизмы возмещения убытков, однако сейчас многое решается на поле боя.

До этого Мирошник заявил, что МИД России на регулярной основе направляет Управлению верховного комиссара ООН по правам человека данные о преступлениях Вооруженных сил Украины, однако сообщения остаются без ответа.

Ранее стало известно, что контракты на возведение фортификаций в Курской области обошлись бюджету в 3,2 млрд рублей.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами