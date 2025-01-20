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МО РФ сообщило о потерях ВСУ на Курском направлении

МО: ВСУ потеряли 460 бойцов и четыре танка в Курской области
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Телеграм-канал «Курская область»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 460 бойцов и четыре танка в Курской области за сутки боев. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет как о возвратных, так и о безвозвратных человеческих потерях.

Также ВСУ лишились четырех боевых машин пехоты (БМП), бронетранспортера, девяти бронемобилей, 57 автомобилей, пяти артиллерийских орудий, миномета, станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), бронированной ремонтно-эвакуационной машины, а также четырех пунктов управления дронами и склада боеприпасов.

До этого председатель правительства Алексей Дедов рассказал, что в Курской области 21 многоэтажка и 93 частных дома оказались повреждены из-за ВСУ.

За неделю специалисты восстановили 194 оконных блока из 831 поврежденного. Также удалось отремонтировать десять кровель частных домов и еще три — в многоквартирных. Все работы планируют завершить до конца января.

Ранее медик из «Ахмата» спас 300 раненых бойцов в Курской области.

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