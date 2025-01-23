В США оценили риторику Трампа в адрес Путина

После вступления в должность президента США Дональд Трамп резко усилил критику в адрес российского лидера Владимира Путина в попытке заставить его сесть за стол переговоров по Украине. Об этом пишет газета The Hill.

«Президент Трамп усиливает критику в адрес президента России Владимира Путина в первые дни своего пребывания у власти, пытаясь оказать давление на российского лидера и заставить его сесть за стол переговоров для заключения соглашения о прекращении войны на Украине», — говорится в тексте.

Автор напоминает, что спустя 48 часов после возвращения в Белый дом Трамп заявил, что Путин «разрушает свою страну» и пригрозил усилением санкций против России, если сделку не удастся заключить в ближайшее время. Чуть позже он смягчил свои угрозы «лестью», заявив, что любит русский народ и имеет отличные отношения с президентом РФ, отмечают в материале.

«Эти заявления — первый залп в попытках Трампа показать, что его политика «мира через силу» может положить конец крупнейшей сухопутной войне в Европе почти за столетие», — пишет The Hill.

Накануне президент США призвал Россию завершить специальную военную операцию. Трамп подчеркнул, что если не будет достигнута «сделка» по Украине, то США введут новые санкции и пошлины на российский экспорт в Соединенные Штаты и другие страны.

До этого Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что президент России Владимир Путин якобы разрушает собственную страну, отказываясь от соглашения по Украине. По его словам, у «России будут большие проблемы», если Москва откажется от соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее в офисе Зеленского поделились ожиданиями от переговоров Путина и Трампа.