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Скотт Риттер назвал «сопутствующие последствия» конфликта на Украине для США и НАТО

Риттер: Путин нанес США и НАТО поражение, хотя это и не было его целями
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Президент России Владимир Путин нанес США и НАТО поражение в ходе конфликта на Украине. Об этом в соцсети X заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер, комментируя заявления главы Пентагона Ллойда Остина.

Остин недавно заявил, что Путин не достиг «ни одной из своих стратегических целей», а РФ якобы заплатила большую цену за конфликт. Риттер в ответ написал, что российский лидер нанес Штатам и НАТО «стратегическое поражение».

«О, стойте, вы правы. Это и не было его целями. Просто сопутствующие последствия», — добавил он.

В декабре Путин заявил на пресс-конференции, что российские военнослужащие успешно продвигаются на линии фронта, хотя с Россией воюет «практически все страны Североатлантического альянса. Президент добавил, что РФ стала гораздо сильнее за последние годы «вопреки ожиданиям Запада».

Он также отметил, что странам НАТО, возможно, не хватит 3% ВВП на военные расходы в случае роста стоимости продукции. Путин обратил внимание, что стоимость одного снаряда 155 мм два года назад составляла €2 тыс., а теперь — €8 тыс.

Ранее Путин раскрыл предложение Байдена по Украине и НАТО.

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