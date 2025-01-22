Суд в Москве начнет слушать одно из уголовных дел экс-замглавы Минобороны Иванова

В среду, 29 января, Хамовнический суд Москвы начнет слушать уголовное дело об особо крупной растрате и выводе свыше 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», которое было заведено в отношении бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд, куда поступило дело.

«Предварительные слушания назначены на 29 января в 13:00 мск», — сказано в сообщении.

20 ноября сообщалось, что Иванову предъявили новое обвинение, связанное с отмыванием денежных средств через банк «Интеркоммерц».

19 ноября стало известно, что Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела Иванова о хищении денег у банка «Интеркоммерц» и растрате средств на контрактах на паромы для Керченской переправы. Он вину по делу не признал.

Ранее сообщалось, что Иванов скрывал имущество через подставных лиц.