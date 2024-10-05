Бывший замминистра обороны Иванов скрывал имущество через подставных лиц

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов скрывал преступления, оформляя полученное в качестве взятки имущество на подставных лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Результаты оперативно-разыскной деятельности и протоколы следственных действий свидетельствуют также о том, что Иванов принимал меры к сокрытию фактов своего участия в совершении преступлений, в том числе путем переоформления имущества на иных лиц», — указано в материалах дела.

В ходе обысков в домах Иванова и его семьи были обнаружены крупные суммы наличных денег, значительно превышающие его официальные доходы. Следователи подозревают, что эти средства могли быть получены в результате других коррупционных сделок, не связанных с его прежней должностью в Министерстве обороны.

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК, которая может повлечь наказание до 15 лет лишения свободы. В этом уголовном деле также участвуют бизнесмен Сергей Бородин, который является соучастником Иванова, и Александр Фомин, глава компании «Олимпситистрой», обвиняемый в даче взятки. По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые безвозмездно выполняли работы на его объектах. Экс-чиновнику вменяется взятка свыше 1 млрд рублей. Сам Иванов отрицает свою вину.

Ранее сообщалось, что по делу Тимура Иванова арестованы Escalade, Gelandewagen и раритетное авто.