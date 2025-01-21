Над Ростовской областью за 45 минут сбили девять украинских беспилотников

Над Ростовской областью сбили девять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Дроны были ликвидированы в период с 21:30 до 22:15 по московскому времени. Для их уничтожения привлекались дежурные силы противовоздушной обороны, отметили в ведомстве.

Незадолго до этого временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в районе города Каменск-Шахтинский сбили три беспилотных летательных аппарата ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет.

Кроме того, в ночь на 21 января в Шолоховском и Чертковском районах уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов. По словам Слюсаря, никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по РФ прекратятся.