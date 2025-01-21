Врио губернатора Ростовской области сообщил об отражении атаки БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку в Ростовской области, в районе города Каменск-Шахтинский сбили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он заявил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Незадолго до этого в министерстве обороны РФ сообщили, что над Крымом уничтожили семь украинских беспилотников.

Утром 21 января в Минобороны России заявили, что в течение ночи над регионами страны было сбито 55 украинских БПЛА. Больше всего беспилотников — 22 — уничтожили в воздушном пространстве Брянской области. В Ростовской и Смоленской областях были перехвачены 12 и 10 беспилотных летательных аппаратов соответственно. Еще шесть дронов нейтрализовали в Воронежской области, четыре — в Саратовской области и один — в Курской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме рассказали, что когда атаки дронов ВСУ по РФ прекратятся.