В Ростовской области уничтожили 12 дронов

Слюсарь: в Ростовской области уничтожили и подавили 12 беспилотников

В течение ночи на севере Ростовской области уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Шолоховском и Чертковском районах области.

Слюсарь отметил, что оперативные дежурные службы уточняют последствия на земле.

Врио губернатора подчеркнул, что, по предварительным, данным пострадавших нет.

14 января сообщалось, что в небе над Ростовской областью сбили 14 беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Воронежской области из-за рухнувшего БПЛА повторно загорелась нефтебаза.