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Зеленский отверг идею резкого сокращения армии Украины

Зеленский: Украина не согласится на сокращение армии страны в пять раз
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Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Украина не согласится на сокращение ее вооруженных сил в пять раз. Об этом сообщает ТАСС.

«Не будет. Мы не дадим этого сделать», — сказал Зеленский.

По мнению украинского лидера, такого сокращения армии от его страны могут потребовать на переговорах по урегулированию.

После инаугурации Дональда Трампа президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности обозначил стратегический подход России к ситуации на Украине, выразив готовность к диалогу с Вашингтоном. Он подчеркнул, что «самое важное» — устранить первопричины кризиса, а целью урегулирования ситуации должен стать «долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов», а не «краткое перемирие» или «передышка» для перегруппировки сил.

21 января государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что прекращение конфликта Москвы и Киева возможно лишь в случае, если обе стороны будут готовы к компромиссам.

Ранее Трамп рассказал о планах скорой встречи с Путиным.

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