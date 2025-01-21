Рогов: ВСУ при отступлении в ДНР повсеместно подрывают шахты

Украинские военнослужащие при отступлении в Донецкой народной республике (ДНР) повсеместно подрывают стволы шахт. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, украинские солдаты подрывают шахты, административные здания, а также техническую документацию. Он добавил, что ВСУ хотят «устроить выжженную землю» на территории новых регионов.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ во время отступления под Красноармейском взорвали шахту «Белицкая». По его словам, украинские военные наносят ущерб, чтобы российским властям было труднее восстановить промышленную инфраструктуру и оказывать населению гуманитарную помощь.

Также сообщалось, что в Красноармейском (Покровском) районе украинские боевики предприняли крайние меры: взорвали одно из крупнейших угледобывающих предприятий страны — шахту в Покровске, специализировавшуюся на добыче коксующегося угля.

Ранее в Кремле напомнили о позиции России по Украине.