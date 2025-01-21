Губернатор назвал число сбитых над Брянской областью дронов

Силы российской противовоздушной обороны сбили 22 украинских беспилотника над Брянской областью за прошедшую ночь. Об этом в Telegram-канале пишет губернатор региона Александр Богомаз.

«В течение прошедшей ночи силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью уничтожены 22 вражеских беспилотника. Пострадавших и разрушений нет», — пишет Богомаз.

Губернатор также поблагодарил российских зенитчиков за хорошую работу.

До этого Александр Богомаз сообщил, что Брянская область подверглась массовой атаке дронов.

В ночь на 21 января беспилотники также атаковали Смоленскую и Саратовскую области. В первом регионе на фоне режима опасности атаки БПЛА жители Смоленска сообщили, что после 00:50 слышали от трех до семи взрывов. Саратовские власти тоже объявили угрозу атаки беспилотников в области.

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