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Силы ПВО отразили налет дронов на Смоленскую область

Губернатор Анохин: силы ПВО пресекли атаку беспилотников в Смоленской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в Telegram-канале, что атака украинских БПЛА на регион была пресечена силами ПВО (противовоздушной обороны).

«На земле и на крышах отдельных зданий отмечены возгорания кровли в результате падения обломков БПЛА. Также повреждены окна жилых домов», — написал чиновник.

Он добавил, что в местах падения дронов и их обломков работают сотрудники оперативных служб. По предварительной информации, никто не пострадал.

«Призываю вас доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные данные», — обратился Анохин к жителям области.

Глава региона отметил, что в соцсетях «для нагнетания паники и дестабилизации ситуации» начали распространяться недостоверные данные и видео о налетах беспилотников на жилые дома и объекты.

В 00:41 Анохин написал о режиме опасности атаки беспилотников в регионе. Он призвал жителей сохранять спокойствие в случае работы системы ПВО и избегать открытых пространств. Вскоре смоляне сообщили, что после 00:50 слышали от трех до семи взрывов. Они утверждали, что беспилотники движутся к нефтеперерабатывающему заводу в Ярцево. Другой возможной целью был авиационный завод Смоленска. По данным Telegram-каналов, в атаке участвовали украинские БПЛА большой дальности — «Лютый» и PD-2. Они упали за жилой многоэтажкой на гаражи и рядом с больницей в Заднепровском районе, а также на крышу многоэтажки на Автозаводской улице. В городе на фоне налета дронов начались перебои с электричеством.

Ранее российский беспилотник протаранил дрон ВСУ в Курской области и попал на видео.

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