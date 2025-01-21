Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Брянскую область атаковали 18 БПЛА

Губернатор Богомаз сообщил о 18 дронах, перехваченных над Брянской областью
close
Reuters

В ходе массированной атаки ВСУ на Брянскую область были сбиты 18 дронов, написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Он уточнил, что среди этих БПЛА было два реактивных. Они были перехвачены силами ПВО (противовоздушной обороны). Глава региона поблагодарил все подразделения, которые защищают область.

В ночь на 21 января беспилотники также атаковали Смоленскую и Саратовскую области.

В первом регионе на фоне режима опасности атаки БПЛА жители Смоленска сообщили, что после 00:50 слышали от трех до семи взрывов. Они утверждали, что беспилотники двигались к нефтеперерабатывающему заводу в Ярцево. Другой возможной целью был авиационный завод Смоленска. По данным Telegram-каналов, в атаке участвовали украинские БПЛА большой дальности — «Лютый» и PD-2. Они упали за жилой многоэтажкой на гаражи и рядом с больницей в Заднепровском районе, а также на крышу многоэтажки на Автозаводской улице. В городе на фоне налета дронов произошли перебои с электричеством.

Саратовские власти тоже объявили угрозу атаки беспилотников в области. Губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что Минобороны РФ предупредило власти о дронах. Местные жители слышали звуки взрывов. Спустя три часа в приложении МЧС появилась информация об отмене сигнала опасности атаки беспилотников.

Ранее российский «Князь Вандал» серийно пошел на фронт.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами