Брянскую область атаковали 18 БПЛА

В ходе массированной атаки ВСУ на Брянскую область были сбиты 18 дронов, написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Он уточнил, что среди этих БПЛА было два реактивных. Они были перехвачены силами ПВО (противовоздушной обороны). Глава региона поблагодарил все подразделения, которые защищают область.

В ночь на 21 января беспилотники также атаковали Смоленскую и Саратовскую области.

В первом регионе на фоне режима опасности атаки БПЛА жители Смоленска сообщили, что после 00:50 слышали от трех до семи взрывов. Они утверждали, что беспилотники двигались к нефтеперерабатывающему заводу в Ярцево. Другой возможной целью был авиационный завод Смоленска. По данным Telegram-каналов, в атаке участвовали украинские БПЛА большой дальности — «Лютый» и PD-2. Они упали за жилой многоэтажкой на гаражи и рядом с больницей в Заднепровском районе, а также на крышу многоэтажки на Автозаводской улице. В городе на фоне налета дронов произошли перебои с электричеством.

Саратовские власти тоже объявили угрозу атаки беспилотников в области. Губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что Минобороны РФ предупредило власти о дронах. Местные жители слышали звуки взрывов. Спустя три часа в приложении МЧС появилась информация об отмене сигнала опасности атаки беспилотников.

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