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Вылет рейса из Саратова отложили почти на пять часов из-за БПЛА

В Саратове вылет рейса задержали из-за угрозы атаки беспилотников
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AMilkin/Shutterstock/FOTODOM

Из-за угрозы атаки беспилотников вылет самолета из Саратова был отложен почти на пять часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-табло в местном аэропорту Гагарин.

Как уточняет агентство, речь идет о рейсе Sukhoi Superjet из Саратова в Минеральные Воды, который должен был вылететь в 01:40 (00:40 мск). Посадка завершилась, однако отправление самолета было отложено до 06:30 (05:30 мск).

В ночь на вторник, 21 января, власти объявили угрозу атаки беспилотников в Саратовской области. Губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что Минобороны РФ предупредило власти о дронах. Местные жители слышали звуки взрывов. Спустя три часа в приложении МЧС появилась информация об отмене сигнала опасности атаки беспилотников.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.

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