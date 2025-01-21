Вылет рейса из Саратова отложили почти на пять часов из-за БПЛА

Из-за угрозы атаки беспилотников вылет самолета из Саратова был отложен почти на пять часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-табло в местном аэропорту Гагарин.

Как уточняет агентство, речь идет о рейсе Sukhoi Superjet из Саратова в Минеральные Воды, который должен был вылететь в 01:40 (00:40 мск). Посадка завершилась, однако отправление самолета было отложено до 06:30 (05:30 мск).

В ночь на вторник, 21 января, власти объявили угрозу атаки беспилотников в Саратовской области. Губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что Минобороны РФ предупредило власти о дронах. Местные жители слышали звуки взрывов. Спустя три часа в приложении МЧС появилась информация об отмене сигнала опасности атаки беспилотников.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.