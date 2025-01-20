Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Воронежской области объявили авиационную опасность

Гусев: на территории Воронежской области объявили авиационную опасность
close
bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

В Воронежской области объявлена авиационная опасность. Об этом губернатор региона Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале.

Авиационная опасность была объявлена в 16:51 мск.

В 17:03 Гусев объявил об отмене тревоги.

20 января сообщалось, что пожарные потушили два резервуара из четырех на лискинской нефтебазе в Воронежской области. Тушение возгорания продолжается при помощи пенных атак. Специалисты проводят работы по возведению обвалования возле резервуаров для предотвращения повторного возгорания.

В ночь на 16 января беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали нефтебазу в Лискинском районе региона. За время атаки украинская армия выпустила 10 дронов. Большая часть из них пришлась на нефтебазу. Никто не пострадал.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что угрозы населению в связи с пожаром на нефтебазе после атаки украинских беспилотников нет. По его словам, тушению пожара мешает вероятность повторных атак. Сейчас огонь на нескольких резервуарах тушат усиленные пожарные подразделения.

Ранее появились кадры возникшего из-за дрона пожара в Воронежской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами