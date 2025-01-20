В Воронежской области объявили авиационную опасность

В Воронежской области объявлена авиационная опасность. Об этом губернатор региона Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале.

Авиационная опасность была объявлена в 16:51 мск.

В 17:03 Гусев объявил об отмене тревоги.

20 января сообщалось, что пожарные потушили два резервуара из четырех на лискинской нефтебазе в Воронежской области. Тушение возгорания продолжается при помощи пенных атак. Специалисты проводят работы по возведению обвалования возле резервуаров для предотвращения повторного возгорания.

В ночь на 16 января беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали нефтебазу в Лискинском районе региона. За время атаки украинская армия выпустила 10 дронов. Большая часть из них пришлась на нефтебазу. Никто не пострадал.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что угрозы населению в связи с пожаром на нефтебазе после атаки украинских беспилотников нет. По его словам, тушению пожара мешает вероятность повторных атак. Сейчас огонь на нескольких резервуарах тушат усиленные пожарные подразделения.

Ранее появились кадры возникшего из-за дрона пожара в Воронежской области.