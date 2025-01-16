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Появились кадры возникшего из-за дрона пожара в Воронежской области

Появились кадры пожара на нефтебазе в Воронежской области после атаки дрона ВСУ

В соцсетях распространили кадры пожара на нефтебазе в Воронежской области, который возник в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры приводит издание Baza в Telegram-канале.

На видео можно заметить пожар на объекте вдали. Свет от сильного огня освещает небо, видны языки пламени. По данным Baza, объект пытались атаковать три БПЛА, которые упали на территории базы с разницей в несколько минут.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, беспилотные летательные аппараты ВСУ в ночь на 16 января атаковали нефтебазу в Лискинском районе региона. По его словам, всего ВСУ выпустили 10 дронов. Большая часть из них пришлась на нефтебазу. Никто не пострадал.

По данным Минобороны РФ, в общей сложности минувшей ночью над регионами России перехватили и уничтожили 27 украинских дронов.

Ранее в России создали защиту жилых кварталов от дронов.

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