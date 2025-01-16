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Губернатор Воронежской области исключил угрозу населению после пожара на нефтебазе

Гусев: угрозы населению из-за пожара на нефтебазе в Воронежской области нет

Угрозы населению в связи с пожаром на нефтебазе в Воронежской области после атаки украинских беспилотников нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Ночью 16 января Воронежскую область атаковало более десятка дронов ВСУ. Большая часть ударов пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. При этом среди местных жителей никто не пострадал, имущество граждан также не пострадало.

Гусев отметил, что тушению пожара мешает вероятность повторных атак. Сейчас огонь на нескольких резервуарах тушат усиленные пожарные подразделения.

Минувшей ночью над регионами России перехватили и уничтожили 27 украинских дронов. По данным ведомства, помимо три летательных аппарата сбили в Тамбовской области, 15 уничтожили над территорией Белгородской области, семь — над территорией Воронежской области и два — в Курской.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал о последствиях атак ВСУ по Белгородской области.

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Атаки БПЛА на Россию
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