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Дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области

Гусев: дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области
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Телеграм-канал «Гусев»

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 16 января атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, всего ВСУ выпустили 10 дронов. Большая часть из них пришлась на нефтебазу. Никто не пострадал, имущество мирных жителей также осталось цело, уточнил Гусев.

Губернатор отметил, что в первые часы тушение пожара усложняла угроза повторных атак на нефтебазу. Сейчас на нескольких резервуарах пытаются устранить пламя усиленные пожарные расчеты — несколько десятков единиц техники и два пожарных поезда. Кроме того, в Воронежскую область направлены дополнительная помощь из двух соседних регионов.

Гусев добавил, что населению ничто не угрожает и на доступность горюче-смазочных материалов в регионе произошедшее никак не повлияет.

Губернатор заверил, что держит ситуацию на личном контроле.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали защиту жилых кварталов от дронов.

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Атаки БПЛА на Россию
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