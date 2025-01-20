В Воронежской области на нефтебазе потушили два горящих резервуара

РИА Новости: на лискинской нефтебазе потушили два резервуара из четырех

Пожарные потушили два резервуара из четырех на лискинской нефтебазе в Воронежской области. Об этом сообщил представитель экстренных служб, передает РИА Новости.

«По состоянию на 08.00 мск понедельника, на нефтебазе продолжают гореть два резервуара на площади около 2300 квадратных метров. Еще два резервуара потушены», — заявил он.

По словам источника агентства, тушение возгорания продолжается при помощи пенных атак. Специалисты проводят работы по возведению обвалования возле резервуаров для предотвращения повторного возгорания.

В ночь на 16 января беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Лискинском районе региона. За время атаки украинская армия выпустила 10 дронов. Большая часть из них пришлась на нефтебазу. Никто не пострадал.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что угрозы населению в связи с пожаром на нефтебазе после атаки украинских беспилотников нет. По его словам, тушению пожара мешает вероятность повторных атак. Сейчас огонь на нескольких резервуарах тушат усиленные пожарные подразделения.

Ранее появились кадры возникшего из-за дрона пожара в Воронежской области.