В подвергшейся обстрелу Горловке сбили беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны перехватили разведывательный дрон в небе над Горловкой, расположенной в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«На западной окраине Горловки был уничтожен разведывательный БПЛА (беспилотный летательный аппарат. — «Газета.Ru») противника «Вектор» немецкого производства с искусственным интеллектом», — рассказал источник агентства.

По его словам, дрон был нейтрализован на высоте 2000 метров. Летательный аппарат ликвидировали с помощью зенитного ракетного комплекса БУК М1-2.

«В результате уничтожения БПЛА <...> противник лишился возможности выполнить контроль за нанесением сегодняшних артиллерийских ударов по Горловке и их дальнейшую корректировку», — подчеркнули в силовых структурах.

20 января глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Горловка подверглась обстрелу со стороны украинских войск. Из-за этого в городе были повреждены медицинское учреждение, дворец культуры, коммунальное предприятие, два жилых дома и столько же автомобилей. Более того, ранения получили 11 человек.

Ранее в Херсонской области при атаке со стороны украинских войск пострадали 25 человек.