Германия планирует поставить Украине 20 тяжелых БМП Marder

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ на поставку Украине еще 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder 1A3. Об этом говорится в заявлении компании.

Поставка запланирована на первую половину 2025 года. В Rheinmetall уточнили, что поставку профинансирует ФРГ. Первые 20 боевых машин пехоты Marder 1A3 были поставлены Украине в марте 2023 года.

«В целом Rheinmetall уже поставила украинским вооруженным силам сотни боевых машин пехоты Marder», — говорится в заявлении концерна.

Несколькими днями ранее генеральный инспектор бундесвера Кристен Бройер заявил, что Германии нужно около шести лет, чтобы улучшить боеспособность армии и вести эффективную оборону.

А в начале месяца глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер оценил стоимость модернизации Бундесвера (ВС ФРГ) в €350-€400 млрд, из которых в бюджете не хватает до €300 млрд.

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