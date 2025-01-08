Германия передала Украине «боевую машину будущего»

Военно-промышленный концерн из ФРГ Rheinmetall передал украинской армии первую боевую машину пехоты (БМП) Lynx KF41. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По информации издания, прежде чем Rheinmetall начнет серийную поставку, Lynx KF41 пройдет полевые испытания на Украине.

Газета отмечает, что ранее Rheinmetall и украинские власти заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве и начали переговоры о создании совместного предприятия по производству артиллерийских боеприпасов и выпуску БМП Lynx на Украине.

24 декабря депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Руслан Горбенко призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца передать Украине технологию производства дальнобойных ракет Taurus.

19 декабря сообщалось, что Rheinmetall получил заказ на поставку Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder 1A3.

Ранее в Германии призвали предоставить Украине «сильные гарантии безопасности».