Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Германия передала Украине «боевую машину будущего»

Rheinmetall передал Украине боевую машину будущего БМП Lynx KF41
close
Global Look Press

Военно-промышленный концерн из ФРГ Rheinmetall передал украинской армии первую боевую машину пехоты (БМП) Lynx KF41. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По информации издания, прежде чем Rheinmetall начнет серийную поставку, Lynx KF41 пройдет полевые испытания на Украине.

Газета отмечает, что ранее Rheinmetall и украинские власти заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве и начали переговоры о создании совместного предприятия по производству артиллерийских боеприпасов и выпуску БМП Lynx на Украине.

24 декабря депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Руслан Горбенко призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца передать Украине технологию производства дальнобойных ракет Taurus.

19 декабря сообщалось, что Rheinmetall получил заказ на поставку Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder 1A3.

Ранее в Германии призвали предоставить Украине «сильные гарантии безопасности».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами