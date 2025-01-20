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ВСУ нанесли удар по школе в Херсонской области, есть пострадавшие

В Херсонской области сообщили о шести пострадавших при ударе ВСУ по школе
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Ashley Chan/Global Look Press

Украинская армия нанесла удар по школе в Бехтерах Херсонской области. Об этом сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич в своем Telegram-канале.

«В 8:20 (мск), как раз в то самое время, когда дети приходят в школу, по Бехтерам Голопристанского округа ударили со стороны ВСУ», — говорится в сообщении.

По словам сенатора, на данный момент известно о трех пострадавших детях. Кроме того, в результате атаки ранения получили два охранника и директор учебного заведения. Их госпитализировали. Кастюкевич добавил, что пострадавшим оказывают помощь, при необходимости их направят на лечение в Москву.

В Казани утром 20 января ВСУ попытались атаковать беспилотниками промышленные предприятия. По данным пресс-службы главы Татарстана Рустама Минниханова, был принят комплекс мер по защите Казани и всего региона. В результате все вражеские дроны были обезврежены. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ ударили по селу Новые Юрковичи из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Telegram-канал Mash уточнил, что ракеты HIMARS прилетели по школе, дому культуры и почте.

Ранее в Кировском районе Казани нашли обломок беспилотника.

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