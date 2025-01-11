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ВСУ ударили ракетами HIMARS по школе и дому культуры в Брянской области

Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали ракетами брянское село, трое пострадали
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Телеграм-канал «Mash»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале об ударе ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по селу Новые Юрковичи.

По его словам, в результате атаки по Климовскому району пострадали трое мирных жителей, они госпитализированы.

«Зафиксировано значительное разрушение административного здания», — добавил чиновник.

Telegram-канал Mash уточняет, что ракеты HIMARS ударили по школе, дому культуры и почте.

Утром 10 января украинские военные атаковали жилой дом в Светлодарске — жертвой удара стала женщина, еще четыре человека пострадали. Под удар дальнобойными ракетами из РСЗО HIMARS также попал торговый центр «Молоко» в Донецке, ранения получили минимум двое. Без света остались 1750 жителей Киевского района города. По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, после атаки необходимо заменить более 700 оконных блоков общей площадью около 670 квадратных метров.

Ранее были опубликованы кадры удара ВСУ по супермаркету в Донецке.

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