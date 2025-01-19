Кандидат медицинских наук из Ивано-Франковска и командир госпитальной роты 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Олег Курташ проводил опыты над жителями Курской области, которых ВСУ вывезли в Сумскую область, сообщает Telegram-канал «Северный ветер» («СВ»).

По данным Telegram-канала, Курташ с 2024 года занимался «оказанием медицинской помощи гражданскому населению Курщины» в Сумской области. Все пленные солдаты ВСУ с этой территории заявлял, что госпиталь «занят не пойми кем», а медицинскую помощь практически невозможно получить.

«Под «не пойми кем» плененные украинские солдаты имеют в виду жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУшниками в концентрационные лагеря в окрестностях Сум», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Курташ занимался медицинскими опытами над вывезенными из Курской области людьми, после чего вернулся в Ивано-Франковск. Перед ученым советом в процессе подготовки к защите докторской диссертации он признался, что «война помогла ему в практической составляющей исследования».

До этого житель Часова Яра Валерий Дорош заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре получают наркотики в отделении почты и открыто употребляют их на глазах у мирных жителей.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.