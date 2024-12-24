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Более 4,4 тысячи россиян с января получили ранения из-за ударов ВСУ

Мирошник: 4,4 тысячи жителей России за год получили ранения из-за ударов ВСУ
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Нина Зотина/РИА Новости

Почти 4,4 тысячи мирных жителей России с начала 2024 года получили ранения в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в интервью ТАСС посол по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник.

По его словам, в общей сложности пострадали 4 398 человек, среди них 285 детей и подростков. Еще 785 человек погибли, в том числе 50 несовершеннолетних граждан.

Дипломат добавил, что с января украинские военные выпустили по субъектам России почти 82,7 тысячи различных боеприпасов.

До этого жители Суджанского района Курской области рассказали, что чудом выжили при отступлении украинских военных, во время нахождения боевиков на российской территории они подвергались избиениям. По данным Минобороны РФ, ВСУ, отступая из Суджанского района, наносили удары по жилым домам артиллерией и беспилотниками-камикадзе.

Ранее пленный доброволец ВСУ рассказал, как хотел отсидеться в тылу, но попал на фронт.

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