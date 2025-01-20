Осторожно новости: в Казани произошли взрывы на фоне сообщений об опасности БПЛА

В Казани произошли новые взрывы на фоне сообщений о возможности новых прилетов беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно новости».

«Жители Казани сообщают о взрывах над городом на фоне сообщений об опасности БПЛА», — говорится в сообщении.

В местном аэропорту объявлен план «Ковер», самолеты временно не принимаются и не вылетают из воздушной гавани. По предварительным данным, в городе работает система противовоздушной обороны.

Других подробностей не приводится.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что грохот, напоминающий взрывы, был слышен в Авиастроительном, Кировском, Московском и Ново-Савиновском районах.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.