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В Калужской области сообщили о падении обломков БПЛА на предприятие

Губернатор Шапша: обломки БПЛА упали на территорию предприятия на окраине Калуги
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Inna Varenytsia/Reuters

Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на территорию предприятия на окраине Калуги. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, ночью системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией области два беспилотника, к утру системы сбили еще четыре вражеских дрона.

Шапша отметил, что в результате падения обломков БПЛА на территории предприятия произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано сотрудниками оперативных служб города. По его словам, в результате атаки пострадавших не зафиксировано.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник над российскими регионами. По данным ведомства, 14 беспилотников сбили над территорией Брянской области, шесть — в Калужской области, по три над территориями Белгородской и Курской областей, по два — в Рязанской и Орловской областях и один — над республикой Татарстан.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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