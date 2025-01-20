В Калужской области сообщили о падении обломков БПЛА на предприятие

Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на территорию предприятия на окраине Калуги. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, ночью системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией области два беспилотника, к утру системы сбили еще четыре вражеских дрона.

Шапша отметил, что в результате падения обломков БПЛА на территории предприятия произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано сотрудниками оперативных служб города. По его словам, в результате атаки пострадавших не зафиксировано.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник над российскими регионами. По данным ведомства, 14 беспилотников сбили над территорией Брянской области, шесть — в Калужской области, по три над территориями Белгородской и Курской областей, по два — в Рязанской и Орловской областях и один — над республикой Татарстан.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.