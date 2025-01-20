Власти Казани заявили об опасности атаки дронов

В Казани объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила мэрия города в своем Telegram-канале.

«МЧС предупредило горожан об опасности атаки БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:47 по московскому времени.

Горожан призвали не паниковать и рекомендовали не подходить к окнам.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщал, что Вооруженные силы Украины применили беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Лютый» для атаки на Казань. По словам местных жителей, дрон пролетел над одним из районов города около 4:30.

В Telegram-канале «Кровавая барыня» уточнили, что украинские беспилотники атаковали Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова. Официальная информация пока не поступала.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.