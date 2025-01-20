Жители Казани сообщили о взрывах над городом

Жители Казани сообщили о звуках взрывов над городом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Предварительно, идет атака беспилотников», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:53 по московскому времени.

По данным Mash, дроны предприняли попытку атаковать казанские предприятия.

Также о взрывах сообщали жители Рязанской области. Официальная информация пока не поступала.

Незадолго до этого губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что силами противовоздушной обороны были уничтожены два беспилотных летательных аппарата — один на окраине Калуги и один на территории Перемышльского района. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. На местах была организована работа оперативных служб, добавил глава региона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее военный эксперт назвал цель атаки украинских дронов на регионы РФ.