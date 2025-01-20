Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители Казани сообщили о взрывах над городом

Baza: над Казанью произошли взрывы
close
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители Казани сообщили о звуках взрывов над городом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Предварительно, идет атака беспилотников», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:53 по московскому времени.

По данным Mash, дроны предприняли попытку атаковать казанские предприятия.

Также о взрывах сообщали жители Рязанской области. Официальная информация пока не поступала.

Незадолго до этого губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что силами противовоздушной обороны были уничтожены два беспилотных летательных аппарата — один на окраине Калуги и один на территории Перемышльского района. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. На местах была организована работа оперативных служб, добавил глава региона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее военный эксперт назвал цель атаки украинских дронов на регионы РФ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами