Прорыв подразделений Вооруженных сил России в Красноармейск (украинское название — Покровск) обернется катастрофой для украинской армии. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Это станет полной катастрофой для разваливающейся украинской обороны на востоке (в Донецкой народной республике. — «Газета.Ru»)», — отметил он.

Боуз подчеркнул, что ВС России ведут успешные бои и активно действуют на этом направлении.

Накануне председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские военные начали бои за территорию шахты №2 в селе Котлино, которое расположено к юго-западу от Красноармейска в ДНР. Подразделения ВС России закрепились и выбивают противника из шахты, уточнил он.

До этого начались бои возле крупнейшего в ДНР угольного предприятия «Покровское» вблизи поселка Удачное. По данным силовиков, к территории главного вентиляционного ствола предприятия ВСУ перебросили дополнительные силы, на месте возведены оборонительные сооружения.

Ранее Пушилин объяснил, как скажется потеря Красноармейска для Украины.