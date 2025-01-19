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Российские военные начали бои за шахту к юго-западу от Красноармейска

Рогов: ВС РФ начали бои за территорию шахты №2 в Котлино на западе ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные начали бои за территорию шахты №2 в селе Котлино, которое расположено к юго-западу от Красноармейска (украинское название Покровск) в Донецкой народной республике. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска продолжают бои за освобождение Котлино, расширяя зону своего контроля. Бои уже перекинулись на территорию шахты № 2, где наши войска закрепились и выбивают противника из шахты», — сказал он.

18 января украинский журналист Юрий Бутусов заявил о неминуемой сдаче Вооруженными силами Украины города Покровск (Красноармейск) и всей ДНР российским военным, а также о необходимости оборонять теперь уже Днепропетровскую область.

16 января он сообщил, что Вооруженных сил (ВС) РФ вошли в село Котлино, через которое проходят авто- и железная дорога, соединяющие Красноармейск с Днепропетровской областью.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль 11 населенных пунктов за 10 дней.

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