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Российские военные начали бои возле угольного предприятия в ДНР

ТАСС: в ДНР начались бои вблизи крупнейшего угольного предприятия «Покровское»
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) возле крупнейшего угольного предприятия «Покровское» начались бои. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Шахтоуправление «Покровское» находится в непосредственной близости с поселком Удачное, у которого начались бои», — заявил он.

По данным силовиков, к территории главного вентиляционного ствола предприятия ВСУ перебросили дополнительные силы, на месте возведены оборонительные сооружения.

До этого реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» группировки российских войск «Центр» уничтожила украинский опорный пункт на Красноармейском направлении в ДНР. По данным Минобороны, артиллеристы поразили основные огневые точки ВСУ, тем самым обеспечив и поддержав действия штурмовых групп.

Российские разведывательные дроны контролировали поражение целей и передавали координаты местоположения украинских военных.

Ранее российские военные начали бои за Суджу.

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