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Пушилин объяснил, как скажется потеря Красноармейска для Украины

Пушилин прокомментировал потерю Красноармейска для Украины
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Станислав Красильников/РИА Новости

Потеря Красноармейска (украинское название — Покровск) для Украины повлечет значительные издержки в металлургической отрасли. Об этом заявил на итоговой пресс-конференции глава ДНР Денис Пушилин, его слова приводит ТАСС.

«Цепляется противник за Красноармейск, потому что для него это чревато очень серьезными издержками для развития металлургии », — сказал он.

Пушилин добавил, что освобождение города ВС России открывает перед экономикой Донецкой народной республики новые перспективы.

До этого сообщалось, что трассы, которые напрямую ведут из Красноармейска в Днепропетровск (украинское название — Днепр), находятся под огневым контролем российских войск.

До этого стало известно, что украинские формирования предприняли неудачную попытку контратаковать в районе села Макеевка, расположенного в Луганской народной республике.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, командование ВСУ отправило в наступление три маневренные группы. Они планировали приблизиться к местам дислокации российских войск со стороны города Петровское и занять утраченные до этого территории, тем самым сократив межпозиционное пространство.

Ранее Пушилин заявил о продвижении ВС РФ в Торецке, а также у Покровска и Димитрова.

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