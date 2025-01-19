Пушилин назвал затруднительным положение ВСУ на Великоновоселковском направлении

Подразделения Вооруженных сил Украины находятся в «крайне затруднительном» положении на Великоновоселковском направлении в Донецкой народной республике. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в видеоообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«На великоновоселковском направлении противник находится теперь уж точно в крайне затруднительном положении», — отметил он.

«Горлышко» для выхода украинской армии практически ежедневно сокращается, подчеркнул Пушилин.

Кроме того, на Красноармейском (Покровском) направлении для ВСУ также ухудшается обстановка, добавил он.

19 января стало известно, что российские военные ведут бои с частями ВСУ в южной, восточной и западной частях населенного пункта Великая Новоселка в ДНР. По данным ТАСС, также боевые действия ведутся на подступах к поселку с севера.

Великая Новоселка — последний крупный укрепрайон ВСУ на Южнодонецком направлении.

18 января председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил о начале боев за село Удачное, которое находится всего в нескольких километрах от границы ДНР с Днепропетровской областью Украины. Он подчеркнул, что российские подразделения уже вошли в данный населенный пункт.

Ранее Зеленский назвал наиболее напряженное направление для ВСУ на поле боя.