Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пушилин назвал затруднительным положение ВСУ на Великоновоселковском направлении

Пулишин: ВСУ находятся в крайне затруднительном положении у Великой Новоселки
close
Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины находятся в «крайне затруднительном» положении на Великоновоселковском направлении в Донецкой народной республике. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в видеоообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«На великоновоселковском направлении противник находится теперь уж точно в крайне затруднительном положении», — отметил он.

«Горлышко» для выхода украинской армии практически ежедневно сокращается, подчеркнул Пушилин.

Кроме того, на Красноармейском (Покровском) направлении для ВСУ также ухудшается обстановка, добавил он.

19 января стало известно, что российские военные ведут бои с частями ВСУ в южной, восточной и западной частях населенного пункта Великая Новоселка в ДНР. По данным ТАСС, также боевые действия ведутся на подступах к поселку с севера.

Великая Новоселка — последний крупный укрепрайон ВСУ на Южнодонецком направлении.

18 января председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил о начале боев за село Удачное, которое находится всего в нескольких километрах от границы ДНР с Днепропетровской областью Украины. Он подчеркнул, что российские подразделения уже вошли в данный населенный пункт.

Ранее Зеленский назвал наиболее напряженное направление для ВСУ на поле боя.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами