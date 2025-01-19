В силовых структурах рассказали о боях в Великой Новоселке

ТАСС: бои начались на юге, востоке и западе Великой Новоселки в ДНР

Российские военные ведут бои с частями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в южной, восточной и западной частях населенного пункта Великая Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«На юге, востоке и западе поселка [Великой Новоселки] начались бои», — сообщили силовики.

Также боевые действия ведутся на подступах к поселку с севера.

Великая Новоселка — последний крупный укрепрайон ВСУ на Южнодонецком направлении.

До этого сообщалось, что после освобождения российскими войсками Времевки группировку ВСУ удалось заблокировать в поселке Великая Новоселка.

18 января председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил о начале боев за село Удачное, которое находится всего в нескольких километрах от границы ДНР с Днепропетровской областью Украины. Он подчеркнул, что российские подразделения уже вошли в данный населенный пункт.

Ранее сообщалось о переходе «львиной доли» Часова Яра под контроль ВС РФ.