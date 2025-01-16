Зеленский назвал наиболее напряженное направление для ВСУ на поле боя

Зеленский: наиболее напряженная обстановка для ВСУ сложилась на востоке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о ситуации на фронте. Его слова опубликованы в Telegram-канале «РБК-Украина».

Президент отметил, что наиболее напряженная обстановка наблюдается на востоке Украины, где сконцентрировано значительное количество российских войск и техники. В то же время, по его словам, у Украины меньше сил, но вражеские потери «существенно велики».

Кроме того, он сообщил о потерях российской армии в Курском направлении, указав, что только на этом участке Россия якобы потеряла от 30 до 35 тысяч военнослужащих.

15 января основатель «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), командир Третьей штурмовой бригады украинской армии Андрей Билецкий заявил о тяжелой ситуации по всей линии фронта.

13 января бывший президент Украины Петр Порошенко, акцентировав внимание на ситуации в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) и в Курской области, заявил, что ВСУ столкнулись с «очень непростой» ситуацией на поле боя.

Ранее генштаб ВСУ подтвердил информацию о дефиците пехотинцев.