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Российские военные вошли в село Удачное, расположенное у границы ДНР

Рогов: российские военнослужащие начали бои за село Удачное у границы ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие вошли в населенный пункт Удачное в Донецкой народной республике (ДНР), расположенный на расстоянии нескольких километров от границы региона с Днепропетровской областью Украины. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Сейчас в восточной части села идут боевые действия за [его] освобождение», — отметил Рогов.

Как он сказал, через Удачное проходят автомобильная и железная дороги. Они соединяют донецкий город Красноармейск (украинское название — Покровск) с населенными пунктами в Днепропетровской области.

17 января украинский аналитический проект DeepState сообщил, что российские военнослужащие взяли под контроль три населенных пункта в ДНР. Речь шла о селах Ясеновое, Славянка и Песчаное.

Также, по информации специалистов, за последнее время Вооруженные силы РФ продвинулись в районе населенных пунктов Дачное и Звериное. Еще им удалось добиться существенных успехов в боях у населенных пунктов Часов Яр, Великая Новоселка, Времевка, Котлино и Новоандреевка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, на каком участке фронта сложилась наиболее напряженная ситуация для армии страны.

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